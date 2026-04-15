ГоловнаСуспільствоВійна

Росія навіть на Великдень продовжила штурми на фронті, важливо посилити тиск, – Зеленський

Україна потребує посилення ППО.

Фото: EPA/UPG

Росія продовжує штурмові дії на фронті навіть у період Великоднього перемир'я. Необхідний тиск та посилення санкцій проти РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

"Росія навіть на Великдень продовжила штурми на фронті. Тривають і російські повітряні удари – сотні "шахедів" майже щоденно, також ракети. Прямо зараз у небі України знов групи "шахедів". Тому завдання щодо додаткової ППО для нас – це ключовий пріоритет. Обговорили цю нашу потребу і можливість працювати разом для виробництва ППО", – зазначив президент Зеленський.

Окрім цього, значну увагу приділили необхідності збереження міжнародного тиску на Росію. Йдеться про посилення санкцій, недопущення нормалізації відносин із державою-агресором та забезпечення стабільної підтримки України.

"Важливо продовжувати і необхідний тиск на Росію через цю війну: санкції проти Росії, недопущення нормалізації такої Росії та достатня підтримка для України – це справді має значення для миру", – наголосив глава держави.

Також обговорювалося питання розблокування великого пакета допомоги від Європи на суму 90 мільярдів євро, який, за словами Зеленського, є критично важливим для України.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies