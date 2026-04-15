Окупанти атакували Надіївку на Херсонщині, є поранена

Російські окупанти атакували дроном Надіївку у Херсонській області. Напередодні унаслідок удару там постраждав підліток, унаслідок другої атаки поранено жінку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 18:40 росіяни завдали дронового удару по Надіївці Білозерської громади", – пишуть в ОВА.

Внаслідок атаки 38-річна жінка дістала уламкові поранення грудної клітини, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” доставила постраждалу до лікарні у тяжкому стані. Медики роблять все можливе, аби врятувати її життя.