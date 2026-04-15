Зеленський відвідає Нідерланди для отримання премії Four Freedoms Awards

Президент України Володимир Зеленський завтра, 16 квітня, прибуде до міста Мідделбург на вручення премії Four Freedoms Awards, пише видання NOS.

Нагороду цьогоріч присудили українському народові за мужність у боротьбі за свободу. Участь Зеленського в церемонії тримали у секреті до останнього моменту з міркувань безпеки.

У Мідделбурзі Зеленський зустрінеться з королем Нідерландів Віллемом Александром, принцесою Беатрікс та прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Після урочистостей заплановані переговори з головою уряду щодо запуску спільного виробництва дронів і розширення оборонної співпраці. З королем український президент обговорить важливість подальшої підтримки України на міжнародному рівні.

Голова фонду премії Хуго де Йонге зазначив, що нагородження українців є також посланням для США. Він провів паралель з ідеологією президента Рузвельта, який зумів мобілізувати американців для визволення Європи у Другій світовій війні. За словами де Йонге, нинішня боротьба України за свободу є спільною для всього демократичного світу.