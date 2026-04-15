Зеленський відвідає Нідерланди для отримання премії Four Freedoms Awards

Його участь у церемонії тримали у секреті до останнього моменту з міркувань безпеки.

український президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський завтра, 16 квітня, прибуде до міста Мідделбург на вручення премії Four Freedoms Awards, пише видання NOS.

Нагороду цьогоріч присудили українському народові за мужність у боротьбі за свободу. Участь Зеленського в церемонії тримали у секреті до останнього моменту з міркувань безпеки.

У Мідделбурзі Зеленський зустрінеться з королем Нідерландів Віллемом Александром, принцесою Беатрікс та прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Після урочистостей заплановані переговори з головою уряду щодо запуску спільного виробництва дронів і розширення оборонної співпраці. З королем український президент обговорить важливість подальшої підтримки України на міжнародному рівні.

Голова фонду премії Хуго де Йонге зазначив, що нагородження українців є також посланням для США. Він провів паралель з ідеологією президента Рузвельта, який зумів мобілізувати американців для визволення Європи у Другій світовій війні. За словами де Йонге, нинішня боротьба України за свободу є спільною для всього демократичного світу.

  • Премія Four Freedoms Awards базується на чотирьох свободах, проголошених Франкліном Рузвельтом у 1941 році: свобода слова, свобода віросповідання, право на базові потреби та захист від страху. 
﻿
