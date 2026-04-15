WSJ: Європа прискорює розроблення плану «європейського НАТО» на випадок виходу США з Альянсу

Резервний план, покликаний забезпечити здатність Європи захищатися, використовуючи наявні військові структури НАТО у разі виходу США, набирає підтримки після того, як його схвалила Німеччина — давній противник підходу «самостійної гри», пише The Wall Street Journal.

Посадовці, які працюють над планом (деякі називають його «європейське НАТО»), прагнуть залучити більше європейців до командних і управлінських ролей в Альянсі, а також доповнити американські військові ресурси власними.

За словами учасників, ці напрацювання — які просуваються неформально під час кулуарних зустрічей у межах і навколо Північноатлантичного альянсу — не мають на меті конкурувати з нинішнім НАТО. Європейські чиновники хочуть зберегти стримування щодо Росії, безперервність операцій і ядерну надійність навіть у разі, якщо Вашингтон виведе війська з Європи або відмовиться її захищати, як погрожував президент Трамп.

Плани, вперше розроблені торік, відображають глибоку тривогу Європи щодо надійності США. Вони активізувалися після погроз Трампа захопити Гренландію у Данії (також члена НАТО) і нині набувають нової актуальності через протистояння навколо відмови Європи підтримати американську війну проти Ірану.

Ключову роль відіграє політичний розворот у Берліні. Десятиліттями Німеччина відкидала заклики Франції до більшого суверенітету Європи в обороні, віддаючи перевагу США як головному гаранту безпеки. Тепер це змінюється за канцлера Мерца через сумніви щодо надійності США як союзника за президентства Трампа і надалі.

Виклик є величезним: вся структура НАТО побудована навколо американського лідерства — від логістики й розвідки до найвищого військового командування.

Європейці намагаються перебрати на себе більше цих функцій — саме цього Трамп давно вимагав. Альянс стане «більш європейським», нещодавно заявив його генсек Рютте.

Різниця в тому, що тепер Європа діє з власної ініціативи — через зростання ворожості Трампа, а не під тиском США. Останніми днями він назвав європейських союзників «боягузами» і охарактеризував НАТО як «паперового тигра», додавши, що це «розуміє і Путін».

«Перенесення тягаря від США до Європи вже відбувається і триватиме… як частина оборонної та безпекової стратегії США», — сказав президент Фінляндії Стубб, один із учасників розробки плану.

За його словами, важливо, щоб цей процес відбувався керовано, а не через раптовий вихід США.

На початку місяця Трамп пригрозив вийти з НАТО через відмову союзників підтримати його кампанію проти Ірану, заявивши, що це рішення «практично остаточне». Формальний вихід потребує схвалення Конгресу, однак президент може вивести війська або обмежити підтримку Європи.

Після цих заяв Стубб одразу зв’язався з Трампом, щоб поінформувати його про європейські плани посилення оборони.

«Головний меседж нашим американським друзям — після десятиліть настав час Європі брати більше відповідальності за власну безпеку», — сказав він.

Рішучий поштовх дала зміна позиції Німеччини, яка приймає американську ядерну зброю і довго не ставила під сумнів роль США як гаранта безпеки. Раніше європейці боялися, що посилення власної ролі дасть США привід скоротити свою присутність.

Однак наприкінці минулого року Мерц почав переглядати цю позицію, дійшовши висновку, що Трамп готовий відмовитися від підтримки України. Його також непокоїло, що США можуть плутати агресора і жертву у війні.

Попри це, німецький лідер не хоче публічно підривати альянс. Натомість Європа має просто взяти на себе більшу роль, залишивши США в НАТО, але з меншим навантаженням.