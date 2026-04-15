Українські Сили ППО за сьогодні збили 369 ворожих цілей

15 квітня росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

За цей період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 382 повітряних цілей:

- 20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря);

- 1 крилатої ракети Іскандер-К (із Ростовської обл. - рф);

- 361 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, близько 200 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей:

- 19 крилатих ракет Х-101;

- 1 крилату ракету Іскандер-К;

- 349 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.