В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські Сили ППО за сьогодні збили 369 ворожих цілей

Йдеться про ракети та безпілотники різних типів.

Фото: Повітряні Сили ЗС України

15 квітня росіяни здійснили комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

За цей період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 382 повітряних цілей:

- 20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря);

- 1 крилатої ракети Іскандер-К  (із Ростовської обл. - рф);

- 361 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, близько 200 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей:

- 19 крилатих ракет Х-101;

- 1 крилату ракету Іскандер-К;

- 349 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies