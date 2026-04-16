ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Україну балістикою, загинули троє людей

Вибухи лунали у столиці та Дніпрі.

Росіяни атакували Україну балістикою, загинули троє людей
Наслідки атаки у Дніпрі
Фото: Telegram

Близько 2:30 ночі росіяни здійснили балістичну атаку по українських містах, у Києві та Дніпрі лунали вибухи. Запуск, за інформацією моніторингових каналів, здійснювався з Брянська.

КМДА підтвердила роботу протиповітряної оборони у столиці. Мер Віталій Кличко повідомив про численні виклики медиків. За свідченнями очевидців, у Києві після обстрілу розпочалася пожежа, є проблеми з водопостачанням.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив про фіксацію наслідків удару в Оболонському районі, там впали уламки ракети, палає велика пожежа у нежитловій забудові, горять автівки. 

Також пошкодження є у Подільському районі. Там сталося руйнування першого поверху приватного житлового будинку, з-під завалів врятували дитину та матір, їх передали медикам. 

Загинули 12-річний хлопчик та 35-річна жінка, загалом 13 людей постраждали. Четверо медиків зазнали поранень після виїзду на виклик в Оболонському районі. 

У Дніпрі, за повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, росіяни поцілили у житлові квартали, пошкоджено навчальний заклад. 1 людина загинула, 10 людей поранені, семеро госпіталізовані, жінка у критичному стані.

Повітряні Сили також попередили про загрозу швидкісних цілей для Черкас та Кропивницького. 

