Росіяни атакували Україну балістикою, загинули троє людей

Вибухи лунали у столиці та Дніпрі.

Близько 2:30 ночі росіяни здійснили балістичну атаку по українських містах, у Києві та Дніпрі лунали вибухи. Запуск, за інформацією моніторингових каналів, здійснювався з Брянська.

КМДА підтвердила роботу протиповітряної оборони у столиці. Мер Віталій Кличко повідомив про численні виклики медиків. За свідченнями очевидців, у Києві після обстрілу розпочалася пожежа, є проблеми з водопостачанням.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив про фіксацію наслідків удару в Оболонському районі, там впали уламки ракети, палає велика пожежа у нежитловій забудові, горять автівки.

Також пошкодження є у Подільському районі. Там сталося руйнування першого поверху приватного житлового будинку, з-під завалів врятували дитину та матір, їх передали медикам.

Загинули 12-річний хлопчик та 35-річна жінка, загалом 13 людей постраждали. Четверо медиків зазнали поранень після виїзду на виклик в Оболонському районі.

У Дніпрі, за повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, росіяни поцілили у житлові квартали, пошкоджено навчальний заклад. 1 людина загинула, 10 людей поранені, семеро госпіталізовані, жінка у критичному стані.

Повітряні Сили також попередили про загрозу швидкісних цілей для Черкас та Кропивницького.