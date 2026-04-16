Росіяни вранці знову атакували Одесу. Постраждали люди

Сьогодні, 16 квітня, росіяни знову атакували Одесу. Постраждали троє людей.

Про це у телеграмі написав начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ранок в Одесі знову розпочався з ворожої атаки", - розповів він.

В одному з районів міста пошкоджено дах автосалону, вибито скло в будівлі та понівечено автівки, що знаходилися всередині.

Також пошкоджено один із ринків міста там постраждало троє людей. Медики вже надають потерпілим усю необхідну допомогу. В іншому районі від атаки постраждав приватний будинок і авто.