Росіяни вранці знову атакували Одесу. Постраждали люди

Сьогодні, 16 квітня, росіяни знову атакували Одесу. Постраждали троє людей.
Про це у телеграмі написав начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
"Ранок в Одесі знову розпочався з ворожої атаки", - розповів він.
В одному з районів міста пошкоджено дах автосалону, вибито скло в будівлі та понівечено автівки, що знаходилися всередині.
Також пошкоджено один із ринків міста там постраждало троє людей. Медики вже надають потерпілим усю необхідну допомогу. В іншому районі від атаки постраждав приватний будинок і авто.
- Під час масованої комбінованої нічної атаки росіян по Україні обстрілу зазнала Одеса. Там загинули люди, є понад півтори десятка постраждалих.