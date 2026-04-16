Зеленський: більшість балістичних ракет вночі летіли на Київ

Президент доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для «петріотів» та інших систем.

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більшість запущених вночі російських ракет вночі летіла на Київ. 

Про це він написав у телеграмі. 

«Вранці була доповідь командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Було майже 700 російських дронів за день і вечір напередодні та за ніч. Також були ракети: 19 балістичних і ще крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістики – проти Києва. Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. На жаль, не всі», – повідомив Зеленський і нагадав, про влучання та пошкодження будинків, а також загиблих людей в Одесі, Києві та Дніпрі, зокрема 12-річного хлопчика. Станом на ранок відомо і про 100 поранених.

«Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами», – зазначив президент. 

Він подякував тим, хто працює і допомагає Україні «вчасно, повноцінно та відчуваючи, що кожен прояв підтримки справді має значення для порятунку людей», зокрема Німеччині, Норвегії та Італії, з якими вже досягли нових домовленостей про підтримку ППО. Також іде робота з Нідерландами щодо додаткового постачання.

«Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України», – написав Зеленський.

За його словами, є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані, зокрема у форматі «Рамштайну» та на двосторонній основі. 

Він доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для «петріотів» та інших систем і очікує на доповідь за результатами.

  • Із 07.00 15 квітня по 07.00 16 квітня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників. ППО знешкодила 667 цілей. 
  • Є загиблі у Києві, Одесі, Дніпрі.
﻿
