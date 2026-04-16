400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Росія в кілька хвиль атакувала Київ. Є жертви і 60 потерпілих (оновлено)

Близько 7 ранку росіяни поцілили дроном по будинку. 

У п’яти районах Києва є пошкодження внаслідок нічної ракетної атаки. Кількість жертв, за уточненими даними мера і ДСНС, зросла до 4 (інформація про п'яту жертву не підтвердилася). Станом на 11:40 відомо про 60 поранених, сказав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед них – троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Рятувальники ліквідували усі пожежі. 

Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026

Оновлення. Станом на 09:47 у Києві рятувальники ліквідували пожежі на всіх локаціях, що виникли внаслідок російського обстрілу, однак продовжують аварійно-рятувальні роботи: розбирають завали та конструкції на двох локаціях. Залучені 60 одиниць пожежної та спецтехніки, а також понад 300 чоловік особового складу.

У Подільському районі загинули двоє людей – дитина 12 років і жінка 38, повідомив Віталій Кличко. 26 поранених госпіталізовані. 

В Подільському районі було влучання в житлову і нежитлову будівлю, падіння уламків на кількох локаціях. 

Влучання у приваному секторі у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Влучання у приваному секторі у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки. Влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір. 

Рятувальники повідомили, що в цьому районі також троє людей отримали поранення склом.

На місці обстрілу Києва, Подільський район
Фото: Зоряна Стельмах
На місці обстрілу Києва, Подільський район

на місці обстрілу Києва, Подільський район, 16 квітня 2026 р
Фото: Зоряна Стельмах
на місці обстрілу Києва, Подільський район, 16 квітня 2026 р

Знищена автівка на місці обстрілу Києва, Подільський район, 16 квітня 2026 р
Фото: Зоряна Стельмах
Знищена автівка на місці обстрілу Києва, Подільський район, 16 квітня 2026 р

На місці обстрілу Києва, Подільс
Фото: Зоряна Стельмах
На місці обстрілу Києва, Подільс

На місці обстрілу Києва, Подільс
Фото: Зоряна Стельмах
На місці обстрілу Києва, Подільс
на місці обстрілу Києва, Подільський район, 16 квітня 2026 р
Фото: Зоряна Стельмах
на місці обстрілу Києва, Подільський район, 16 квітня 2026 р

В Оболонському районі – пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів. Внаслідок повторного обстрілу постраждали 4 медики і двоє поліцейських. Загинули двоє працівників автосалону.

У Дніпровському районі – уламки ракети на відкритій території.

В Деснянському районі – уламки ракети спричинили загоряння в двоповерховому житловому будинку.

“Уламки ракети також упали на двох локаціях в Шевченківському районі. На території біля житлового будинку. Та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж”, – додав мер Віталій Кличко. 

Після атаки ракетами росіяни на світанку вдарили дронами. Один з них влучив в будинок у Подільському районі.

"У Подільському районі ворожий БпЛА, буквально влетів у 18-ти поверхівку. Летів дуже низько", – повідомив мер міста.

Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

На місці влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
На місці влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

На місці влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
На місці влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

На місці влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
На місці влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026
Фото: Зоряна Стельмах
Наслідки влучання у багатоповерхвку у Подільському районі Києва, 16 квітня 2026

Загалом у Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ. Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

У зв'язку з наслідками атаки в Києві тимчасово змінили рух транспорту.

Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026

Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026

Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026

Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026
Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київ 16 квітня 2026

Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 курсують за зміненою схемою: від пл. Українських Героїв, ст. м. "Нивки", вул. Кадетський Гай – до пл. Валерія Марченка. На маршрут № 28 випустили більше тролейбусів.

Автобуси №№ 32, 36ТР їдуть вул. Данила Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Газопровідну – просп. Георгія Гонгадзе – просп. Європейського Союзу, далі за власним маршрутом.

