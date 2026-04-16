У Подільському районі Києва розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки

У Подільському районі розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 16 квітня.
Про це повідомляє КМДА.
Штаби діють за адресами:
- вул. Сергія Данченка, 5 – мобільний пункт допомоги (намет);
- вул. Івана Виговського, 10-А (ліцей № 63);
- вул. Івана Виговського, 10-Т (ліцей "Школа Гравітація").
Для оперативної допомоги доступні телефони: 0675119984, 0444847050.
Столична влада нагадала, що власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг.