У Подільському районі Києва розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки

У Подільському районі розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 16 квітня.

Про це повідомляє КМДА.

Штаби діють за адресами:

вул. Сергія Данченка, 5 – мобільний пункт допомоги (намет);

вул. Івана Виговського, 10-А (ліцей № 63);

вул. Івана Виговського, 10-Т (ліцей "Школа Гравітація").

Для оперативної допомоги доступні телефони: 0675119984, 0444847050.

Столична влада нагадала, що власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг.