Кличко доручив розрахувати перегляд тарифів для громадського транспорту Києва

Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів та логістики змушують міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованої.

Фото: Київський метрополітен

Мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко доручив департаментам економіки і транспорту підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті. У дописі в Facebook він сказав, що з відповідним зверненням до нього звернулися профільні департаменти і профспілки перевізників. 

Вартість проїзду в комунальному транспорті міста востаннє була переглянута в 2018 році. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів та логістики змушують міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованої, сказав Кличко. 

“Зазначу, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. І її не переглядали з 2018 року”, – сказав він.

Також Кличко додав, що Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. 

“А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва. Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону”, – сказав він.

Вартість проїзду в метрополітені, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах становить 8 гривень. Водночас проїзд у маршрутних таксі приватних перевізників коштують переважно 15-20 гривень. Вартість зросла до 20 гривень навесні у зв’язку зі здорожчанням пального.

