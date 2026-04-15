Столична влада підрахувала собівартість проїзду у громадському транспорті – 44 гривні

Протягом двох-трьох місяців мають визначити, на скільки підвищити тариф на проїзд. Процедура прийняття тарифу передбачає, зокрема, громадські слухання.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний
Фото: t.me/kyivpassengers

Київська міська державна адміністрація підрахувала собівартість проїзду у громадському транспорті столиці – наразі вона становить 44 гривні.

Про це в коментарі журналістам повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний, передає “Суспільне”.

Підгайний розповів, що наразі ще невідомо, скільки коштуватиме квиток на метро і наземний громадський транспорт, однак не планують "виходити за межі загальнодержавної ціни".

Посадовець пояснив, що тариф формується від заробітної плати, вартості паливно-мастильних матеріалів, запчастин, електроенергії, амортизації тощо.

"Цей тариф — це лише зменшення навантаження на бюджет. Перед містом Києва — підготовка до наступної зими, це план стійкості. З економічної точки зору, щоб все таки не було сильного навантаження на киян, але порівняно з іншими містами — будуть граничні з тими ж параметрами", — розповів Сергій Підгайний.

Він додав, що нині розглядається питання впровадження пересадкового квитка, який буде дійсний півтори години. Також працюють над посиленням енергоефективності транспорту.

"На сьогодні є співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, де розглядається питання взяття кредиту на закупівлю нового рухомого складу, що вже є енергоефективним. І звісно поставлена задача комунальним підприємствам пропрацювати питання енергоефективності — це депо, ремонтні бази і так далі", — сказав Підгайний.

“Суспільне” наводить думку експертів, що нова вартість проїзду може сягнути 20-30 гривень. Вони розглядають два сценарії перегляду тарифу: різке підвищення — до 25-30 грн із запасом на майбутнє, або помірковане — близько 20 грн, що становитиме приблизно половину собівартості.

В ефірі телеканалу “Київ” Сергій Підгайний зазначив, що перегляд вартості проїзду у київському транспорті є необхідним кроком через дефіцит бюджету та зростання цін.

«На сьогодні місто не отримало підтвердження фінансування плану стійкості від держави, тому ми змушені переглядати формат дотування транспортної галузі», — наголосив Сергій Підгайний.

Він зауважив, що процедура зміни тарифу включатиме детальні розрахунки підприємств, громадські слухання та погодження з депутатськими фракціями, що займе певний час. На 2026 рік на підтримку транспорту вже виділено 12 мільярдів гривень, проте ці кошти не покривають усіх потреб у підготовці до наступної зими.

  • Минулого тижня столичний голова Віталій Кличко доручив розрахувати перегляд тарифів для громадського транспорту Києва. Вартість проїзду в комунальному транспорті міста востаннє була переглянута в 2018 році. Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів та логістики змушують міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованої, сказав Кличко.
  • Він додав, що транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів.
  • Вартість проїзду в метрополітені, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах становить 8 гривень. Водночас проїзд у маршрутних таксі приватних перевізників коштують переважно 15-20 гривень. Вартість зросла до 20 гривень навесні у зв’язку зі здорожчанням пального.
