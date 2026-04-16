Через атаку знеструмлений Миколаїв і два райони області, є відключення на Херсонщині (доповнено)

Сьогодні, 16 квітня, унаслідок російської атаки на енергоінфраструктуру повністю знеструмлене місто Миколаїв та населені пункти двох районів. Також є відключення на Херсонщині.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім та повідомили в Укренерго.

"Внаслідок ранкової атаки росіян на енергетичну інфраструктуру області наразі знеструмлено місто Миколаїв та населені пункти Миколаївського та Баштанського районів", – розповів Кім і додав, що енергетики вже працюють над відновленням.

Доповнення. В Укренерго розповіли, що через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей. Там зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"Якщо у названих регіонах наразі у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів", – додали в Укренерго.