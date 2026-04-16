Ворог за добу здійснив понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах Сумщини

Протягом доби, з ранку 15 квітня до ранку 16 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах в 10 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Юнаківська
- Миропільська
- Білопільська
- Краснопільська
- Ворожбянська
- Есманьська
- Середино-Будська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення медичного закладу, адміністративне приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, транспортні засоби;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 61 людину.
За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 35 хвилин.