Ворог за добу здійснив понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах Сумщини

Протягом доби, з ранку 15 квітня до ранку 16 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах в 10 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Юнаківська

Миропільська

Білопільська

Краснопільська

Ворожбянська

Есманьська

Середино-Будська

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;

у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення медичного закладу, адміністративне приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, транспортні засоби;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 61 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 35 хвилин.