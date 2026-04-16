400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Ворог за добу здійснив понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах Сумщини

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Протягом доби, з ранку 15 квітня до ранку 16 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 19 населених пунктах в 10 територіальних громадах області. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Юнаківська
  • Миропільська
  • Білопільська
  • Краснопільська
  • Ворожбянська
  • Есманьська
  • Середино-Будська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
  • у Глухівській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобіль;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення медичного закладу, адміністративне приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення, транспортні засоби;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 61 людину.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 35 хвилин.

Читайте також
