Постійний представник України при ООН Андрій Мельник надіслав офіційний запит до президента Ради Безпеки з вимогою скликати термінове засідання, передає «Укрінформ».

Приводом для цього стала масштабна ескалація обстрілів українських міст і критичної інфраструктури.

Звернення отримав постпред Бахрейну Джамаль Фарес Аль-Роваї, який очолює Радбез у квітні. Україна наполягає на розгляді питання в межах пункту порядку денного щодо підтримання миру й безпеки.

Мельник навів дані про інтенсивність ворожих атак за останні два тижні. Протягом цього періоду російські війська застосували проти України понад 3600 ударних дронів, понад тисячу керованих авіабомб та десятки ракет. Жертвами цієї агресії стали щонайменше 70 мирних мешканців. Систематичні удари по цивільних об’єктах свідчать про свідому стратегію Кремля, спрямовану на знищення життєзабезпечення країни, ідеться в листі.

Українська сторона наголосила на тому, що Росія публічно голосила про так зване «великоднє перемир’я» і не дотрималася його. Ворожа армія порушила режим тиші понад 2000 разів уже в перші години його дії. Мельник назвав ці дії відвертим блефом, оскільки під прикриттям миротворчої риторики ворог продовжував вчиняти воєнні злочини, зокрема розстріли військовополонених на Харківщині та атаки на евакуаційні групи.