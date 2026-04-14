Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Черкащину дронами: загинув восьмирічний хлопчик, є поранені

Також пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки. 

Фото: Черкаська ОВА

Росіяни атакували ударними безпілотниками Черкаську область. Внаслідок удару по обласному центрі загинув 8-річний хлопчик, є поранені.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Про ситуацію на Черкащині на цю хвилину. Надвечір Росія спрямувала на область ударні БпЛА. Наші оборонці знешкодили дев'ять цілей. Однак, на жаль, маємо трагічні наслідки в обласному центрі. Від отриманих травм загинув 8-річний хлопчик. Співчуття рідним... ", - написав він у фейсбуці.

Табурець додав, що ще дев'ять людей доправлено до лікарні, серед них – дитина. Троє місцевих жителів отримали допомогу на місці події. 

Унаслідок падіння безпілотників пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки. 

Обстеження території триває.

Черкаси, наслідки обстрілу
Фото: Черкаська ОВА
