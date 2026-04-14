Україна відкриє генконсульство у Дрездені в Німеччині

міністри закордонних справ України Андрій Сибіга і Німеччини Йоганн Вадефуль

Україна готується відкрити своє генконсульство у Дрездені.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга за підсумками перемовин із німецьким колегою Йоганном Вадефулем.

«Гуманітарний вимір залишається вирішальним для наших країн, оскільки Німеччина приймає одну з найбільших спільнот українців, які залишили домівки через війну. Ми домовилися розширити консульську присутність України та готуємося відкрити Генеральне консульство у Дрездені», - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що «постійна підтримка є життєво необхідною для зміцнення наших позицій і наближення тривалого миру».