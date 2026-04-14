Попри інцидент із влучанням ударного безпілотника РФ, що стався понад рік тому, об’єкт «Укриття» перебуває у стабільному та контрольованому стані.

Про це повідомив генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов, ідеться на сторінці Держагентства України з управління зоною відчуження.

Згідно з документацією, погодженою Держатомрегулюванням, термін експлуатації локалізуючої споруди об’єкта «Укриття» - до 31 жовтня 2029 року. Тараканов додав, що існує можливість його продовження за умови належного обґрунтування безпеки для подальшого демонтажу нестабільних конструкцій.

Очільник ЧАЕС додав, що влучання російського дрона та подальше гасіння пожежі призвели до втрати повної герметичності внутрішнього об’єму арки Нового безпечного конфайнмента (НБК). Проте захисна оболонка продовжує виконувати свою головну функцію — екологічну ізоляцію зруйнованого енергоблока. Важливо, що несучі конструкції об’єкта «Укриття» та НБК не зазнали пошкоджень.

Наразі фахівці ведуть роботи з відновлення герметичності об’єкта. Поки що не зафіксували жодного виходу радіоактивних речовин за межі конфайнмента, який би перевищував встановлені норми.

«Показники потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма-випромінювання на промисловому майданчику ЧАЕС перебувають у межах встановлених контрольних рівнів. Системи автоматизованого контролю радіаційного стану (АСКРО) працюють у штатному режимі, не фіксуючи перевищень контрольних рівнів», - додав Тараканов.

За його словами, торік у листопаді МАГАТЕ провело додаткову комплексну оцінку стану конфайнменту після пошкодження. Місія підтвердила втрату проєктних функцій герметичності, але також встановила відсутність пошкоджень несучої конструкції та систем моніторингу і також відсутність будь-якого радіаційного викиду.

Тараканов підкреслив, що за умови відсутності нових зовнішніх впливів (бойові дії або природні катаклізми) ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин оцінюються як мінімальні.