Cибіга нагадав міністрам G7 про сорокові роковини Чорнобильської катастрофи і ціну брехні Москви

Очільник українського МЗС вказав на прямі ризики для ядерної безпеки, які створюють атаки Росії на українську енергосистему.

Глава МЗС України Андрій Сибіга на міністерському засіданні “Групи семи” та України у Мюнхені нагадав про сорокові роковини Чорнобильської катастрофи в квітні цього року.

Він підкреслив, що Чорнобиль є нагадуванням про вартість брехні Москви, яка вимірюється людськими життями.

“На жаль, російські загрози ядерній безпеці тривають. Рівно рік тому російський дрон пошкодив Новий безпечний конфайнмент у Чорнобилі. Це не була випадковість, а пряма загроза безпеці”, – заявив міністр.

Сибіга також вказав на прямі ризики для ядерної безпеки, які створюють атаки Росії на українську енергосистему. За його словами, пошкодження енергомережі призводить до зупинок АЕС та аварійних ситуацій.

“Російські удари становлять ядерну загрозу для всієї Європи. Саме тому кожна ракета та кожна система протиповітряної оборони, надані Україні сьогодні, є внеском у безпеку всієї Європи”, – наголосив він.

Український дипломат назвав окупацію ЗАЕС серйозним ризиком для ядерної безпеки, а спроби Росії підключити станцію до власної енергомережі – незаконними та небезпечними.