Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
Компромат, що змінює світ: наслідки оприлюднення "файлів Епштейна"
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
В Азербайджані колишні лідери Нагірного Карабаху дотримали довічне ув’язнення
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСвіт

Зеленський розцінює заяви Трампа про необхідність піти на угоду як тиск

Не лише на себе, а й на народ України, який і так іде на компроміси. 

Зеленський розцінює заяви Трампа про необхідність піти на угоду як тиск
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський визнав, що відчуває трохи тиску з боку США стосовно укладання угоди з Росією. Коментуючи на Мюнхенській безпековій конференції вчорашню заяву Дональда Трампа про те, що Росія готова домовлятися, тож Зеленський мусить укласти угоду, президент сказав, що це може бути підготовкою ґрунту перед наступним раундром перемовин.

Зеленський наголосив, що Україні важливо не втратити гідність. Вона вже пішла на велику кількість компромісів, погодившисть говорити з росіянами. 

“У нас були тристоронні зустрічі. При всій повазі до Сполучених Штатів – вони запропонували нам мати такі зустрічі. Я думаю, з боку українського народу це був компроміс”, – сказав він.

І Україна готова продовжувати та говорити про лінію розмежування, зупинку на ній. Це також компроміс, бо ми говоримо про нашу територію і наших людей.

“Навіть коли американська сторона запропонувала вільну економічну зону. Ми сказали, що, дивіться, це наша територія, і вона повинна бути нашою територією. Ми не можемо просто вивести 200 000 українців з нашої території. Ми не тікали з першого дня цієї війни, чому ми маємо робити це зараз?” – сказав президент.

Водночас Київ готовий говорити про вільну економічну зону, якщо це важливо для відновлення України. Але що росіяни готові робити?

“Ми хочемо почути від них щось. І я думаю, це важливо”, – сказав він.

Зеленський додав, що українці перебувають під тиском. 


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies