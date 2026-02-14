Зеленський розцінює заяви Трампа про необхідність піти на угоду як тиск

Не лише на себе, а й на народ України, який і так іде на компроміси.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що відчуває трохи тиску з боку США стосовно укладання угоди з Росією. Коментуючи на Мюнхенській безпековій конференції вчорашню заяву Дональда Трампа про те, що Росія готова домовлятися, тож Зеленський мусить укласти угоду, президент сказав, що це може бути підготовкою ґрунту перед наступним раундром перемовин.

Зеленський наголосив, що Україні важливо не втратити гідність. Вона вже пішла на велику кількість компромісів, погодившисть говорити з росіянами.

“У нас були тристоронні зустрічі. При всій повазі до Сполучених Штатів – вони запропонували нам мати такі зустрічі. Я думаю, з боку українського народу це був компроміс”, – сказав він.

І Україна готова продовжувати та говорити про лінію розмежування, зупинку на ній. Це також компроміс, бо ми говоримо про нашу територію і наших людей.

“Навіть коли американська сторона запропонувала вільну економічну зону. Ми сказали, що, дивіться, це наша територія, і вона повинна бути нашою територією. Ми не можемо просто вивести 200 000 українців з нашої території. Ми не тікали з першого дня цієї війни, чому ми маємо робити це зараз?” – сказав президент.

Водночас Київ готовий говорити про вільну економічну зону, якщо це важливо для відновлення України. Але що росіяни готові робити?

“Ми хочемо почути від них щось. І я думаю, це важливо”, – сказав він.

Зеленський додав, що українці перебувають під тиском.



