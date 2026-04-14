Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Суспільство / Війна

На Херсонщині росіяни вбили людину і поранили 11

Ілюстративне фото
Фото: nikvesti.com

На Херсонщині станом на 17:30 внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень.  

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні обстріли відбувалися за допомогою артилерії та дронів.

У Херсоні окупанти застосували FPV-дрон на одній з вулиць - в результаті загинула жінка, а чоловік дістав травми. Ще один чоловік за аналогічних обставин отримав поранення вранці.

У Комишанах вночі від російської артилерії постраждали двоє жінок.

Вдень росіяни спрямували один із безпілотників по лікарні. В результаті поранень зазнали четверо співробітників закладу. Інші БПЛА влучили у будинки у Надіївці та Білозерці - там травмувалися двоє жителів. 

Також травми середньої тяжкості отримала жінка у Великоолександрівці - постраждала від уламків ударного дрона.

Крім того, руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, лікарні, заклади освіти, магазин, господарські приміщення, гаражі та автотранспорт.

 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies