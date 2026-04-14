Упродовж дня 14 квітня росіяни атакували Дніпропетровщину. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.
Про це повідомили в ДСНС України.
У Криворізькому районі поцілили по районному центру, Зеленодольській і Лозуватській громадах.
Виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальники ліквідовують наслідки влучань.
У Нікопольському районі постраждав приватний будинок. Понівечений будинок культури, об’єкти інфраструктури та приватне житло.
У Синельниківському районі також пошкоджений приватний будинок.