Упродовж дня 14 квітня росіяни атакували Дніпропетровщину. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Криворізькому районі поцілили по районному центру, Зеленодольській і Лозуватській громадах.

Виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальники ліквідовують наслідки влучань.

Фото: ДСНС України Наслідки атаки по Дніпропетровщині 14 квітня

У Нікопольському районі постраждав приватний будинок. Понівечений будинок культури, об’єкти інфраструктури та приватне житло.

У Синельниківському районі також пошкоджений приватний будинок.