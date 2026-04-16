Суспільство → Події

У Кропивницькому викрили схему з продажу квартир померлих і самотніх людей

Загальна сума збитків – 5,7 млн грн.

Фото: прокуратура

У Кропивницькому правоохоронці викрили групу, яка щонайменше з 2017 року незаконно привласнювала квартири померлих або самотніх людей і продавала їх. За даними слідства, загальна сума збитків перевищує 5,7 млн грн.

Слідчі вважають, що учасники схеми підшуковували житло, власники якого померли, не мали спадкоємців або не встигли оформити право власності. Після цього виготовляли підроблені документи, реєстрували майно на себе чи підставних осіб і продавали квартири. Покупці не знали, що житло має незаконне походження.

Серед епізодів — продаж квартири жінки, яка перебувала на лікуванні, а також привласнення житла померлого чоловіка без спадкоємців.

14 квітня у підозрюваних провели обшуки. Шістьом фігурантам повідомили про підозру. Частину з них взяли під варту з можливістю внесення застави, щодо інших суд ще розглядає запобіжні заходи. Для окремих підозрюваних просять заставу в 1 млн грн.

Їм інкримінують шахрайство у великих і особливо великих розмірах, підроблення документів, відмивання майна та замах на заволодіння майном.

