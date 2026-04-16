Росіяни двічі атакували дронами АЗС на Сумщині. Загинула людина

Сьогодні, 16 квітня, через російські дронові атаки на Сумщині загинула людина. Є постраждалі.
Про це повідомив у телеграмі начальник ОВА Олег Григоров.
За його словами, сьогодні ворог двічі атакував безпілотниками автозаправні станції у Сумській громаді.
Унаслідок першого влучання постраждала працівниця АЗС, у неї гостра реакція на стрес.
Під час іншого удару загинула людина, ще одну поранено. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Також ще один російський безпілотник атакував цивільну автівку у Миколаївській сільській громаді. Постраждав водій. З важкими травмами його госпіталізували.