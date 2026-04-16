В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Росія готує “своїх” журналістів на Мадагаскарі, – ЦПД

“Це черговий етап стратегії Кремля з перетворення острова на свій геополітичний плацдарм в Африці”.

Росія готує “своїх” журналістів на Мадагаскарі, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Російське підсанкційне інформагентство “Африканська ініціатива” анонсувало відкриття школи журналістики на Мадагаскарі. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Для навчання планують відібрати групу з 30-40 осіб з усіх регіонів країни, а курси вестимуться малагасійською мовою. Найбільш лояльні “випускники” отримають у подарунок техніку, а один з них – роботу в самій “Африканській ініціативі”.

“Це черговий етап стратегії Кремля з перетворення острова на свій геополітичний плацдарм в Африці”, – зазначили у ЦПД.

Росія системно працює над посиленням свого впливу на Мадагаскарі. Це і військовий тиск, зокрема передача озброєння та техніки, і політичний контроль, як от створення проросійської партії. А навчання журналістів – це інформаційна складова загальної стратегії, додають у Центрі. 

“Подібні “освітні програми” Росія вже тривалий час використовує як спосіб створення мереж агентів впливу на інформаційний порядок денний в країні. Справжня мета Москви залишається незмінною: прикриваючись гаслами про “боротьбу з неоколоніалізмом”, прокласти собі шлях до стратегічних природних ресурсів Мадагаскару та вигідних транспортних шляхів у регіоні”, – йдеться у пресрелізі.

