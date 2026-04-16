“Це черговий етап стратегії Кремля з перетворення острова на свій геополітичний плацдарм в Африці”.

Російське підсанкційне інформагентство “Африканська ініціатива” анонсувало відкриття школи журналістики на Мадагаскарі.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Для навчання планують відібрати групу з 30-40 осіб з усіх регіонів країни, а курси вестимуться малагасійською мовою. Найбільш лояльні “випускники” отримають у подарунок техніку, а один з них – роботу в самій “Африканській ініціативі”.

“Це черговий етап стратегії Кремля з перетворення острова на свій геополітичний плацдарм в Африці”, – зазначили у ЦПД.

Росія системно працює над посиленням свого впливу на Мадагаскарі. Це і військовий тиск, зокрема передача озброєння та техніки, і політичний контроль, як от створення проросійської партії. А навчання журналістів – це інформаційна складова загальної стратегії, додають у Центрі.

“Подібні “освітні програми” Росія вже тривалий час використовує як спосіб створення мереж агентів впливу на інформаційний порядок денний в країні. Справжня мета Москви залишається незмінною: прикриваючись гаслами про “боротьбу з неоколоніалізмом”, прокласти собі шлях до стратегічних природних ресурсів Мадагаскару та вигідних транспортних шляхів у регіоні”, – йдеться у пресрелізі.