​СБУ повідомила про підозру колаборанту, причетному до масованих обстрілів Дніпропетровщини

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Михайла Шатунова – командира розрахунку безпілотних літальних апаратів 1199-го мотострілецького полку Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, Шатунов причетний до організації масованих обстрілів Дніпропетровщини, у тому числі - прифронтового Нікополя, з використанням ударних дронів-камікадзе. Запуск російських дронів по місту відбувається з прибережжя тимчасово окупованої території Запорізької області.

Шатунов є мешканцем тимчасово захопленого Севастополя. Після початку повномасштабної війни він приєднався до збройних угруповань росіян. Там його призначили спочатку старшим групи, а потім командиром розрахунку БпЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за фактами воєнних злочинів. Тривають заходи, щоб знайти та притягнути зловмисника до відповідальності.