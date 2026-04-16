Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ГоловнаСуспільствоЖиття

​СБУ повідомила про підозру колаборанту, причетному до масованих обстрілів Дніпропетровщини

Шатунов - мешканець тимчасово захопленого Севастополя.

Колаборант Михайло Шатунов
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Михайла Шатунова – командира розрахунку безпілотних літальних апаратів 1199-го мотострілецького полку Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило розслідування, Шатунов причетний до організації масованих обстрілів Дніпропетровщини, у тому числі - прифронтового Нікополя, з використанням ударних дронів-камікадзе. Запуск російських дронів по місту відбувається з прибережжя тимчасово окупованої території Запорізької області.

Шатунов є мешканцем тимчасово захопленого Севастополя. Після початку повномасштабної війни він приєднався до збройних угруповань росіян. Там його призначили спочатку старшим групи, а потім командиром розрахунку БпЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за фактами воєнних злочинів. Тривають заходи, щоб знайти та притягнути зловмисника до відповідальності. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies