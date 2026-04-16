У Дніпропетровській області через російські удари п'ятеро людей загинули, і 34 дістали поранень. Ворог атакував два райони області безпілотниками, артилерією та ракетами.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
Оновлення. Після 13 години стало відомо про зростання кількості загиблих у Дніпрі до чотирьох. Помер чоловік, який був поранений уночі.
До того стало відомо, що рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки.
У місті понівечені офісна та адмінбудівлі, житлові будинки, підприємство, автівки. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей.
У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджена приватна оселя, зруйнована прибудова до будинку. Постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
На Нікопольщині росіяни поцілили по самому Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок і будівля, що не експлуатується. Пошкоджені багатоповерхівка, авто. Загинув 37-річний чоловік. Троє – поранені. Двоє 28-річних чоловіків госпіталізовані у важкому стані.
- Близько 2:30 ночі росіяни здійснили балістичну атаку по українських містах, у Києві та Дніпрі лунали вибухи. У Києві загинули люди, зокрема – дитина 12 років.
- Також є семеро загиблих у Одесі.