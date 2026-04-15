ГоловнаСуспільствоВійна

Центр протидії дезінформації повідомив, що Кремль почав готувати росіян до необхідності війни проти країн Балтії

Держдума РФ у першому читанні ухвалила законопроєкт про використання армії для нібито захисту своїх громадян за кордоном.

керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Фото: скриншот відео

Росія починає когнітивну операцію з підготовки свого населення до можливої необхідності воєнних дій проти країн НАТО, зокрема – країн Балтії. Про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив виданню LIGA.net.

Так очільник ЦПД прокоментував ухвалення Держдумою РФ у першому читанні законопроєкту, що надасть Путіну повноваження відправляти війська до країн, де росіяни нібито зазнають переслідувань.

Йдеться про випадки, коли росіян арештовують чи відкривають проти них кримінальне провадження за кордоном.

"Це частина когнітивних дій проти Європи, зокрема країн Балтії", – повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

На думку українського відомства, Росія справді планує агресію проти Балтії, але для підготовки цих дій їм ще потрібен час. Росіяни хочуть розбалансувати ЄС і НАТО на тлі певних конфліктних моментів між союзниками.

"Вони намагаються зараз залякувати європейські суспільства можливою війною для того, щоб ці суспільства не підтримували нинішніх політиків, а обирали таких як Віктор Орбан у своїх країнах в надії уникнути війни", – повідомив Андрій Коваленко.

Водночас, як відзначили в ЦПД, така тактика вже провалилася в Румунії, Угорщині.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies