Мешканець Вінниці обвинувачується у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 43-річного жителя Вінниці - місцевого підприємця через обвинувачення у згвалтуванні 12-річної дитини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Обвинуваченому інкриміновано домагання до 12-річної дитини для сексуальних цілей, вчинення щодо неї сексуального насильства, зґвалтування та розбещення потерпілої, а також примушування її до участі у створенні дитячої порнографії.

Слідство встановило, що чоловік спершу налагодив контакт із дівчинкою через інтернет. Згодом, використовуючи її вікову, інтелектуальну та емоційну вразливість, він схилив дитину до особистих зустрічей. Під час цих зустрічей, які відбувалися у листопаді–грудні 2025 року і були вчинені інкриміновані злочини.

За клопотанням прокурорів Вінницький міський суд обрав чоловікові запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Однак у лютому 2026 року Вінницький апеляційний суд, визначив підозрюваному можливість внесення застави в сумі 1 млн 164 тис. грн., яку родичі чоловіка сплатили і він вийшов з-під варти.

У той самий час слідство встановило нові злочини стосовно потерпілої, у вчинені яких підозрювався обвинувачений. Відтак йому було повідомлено про нову підозру, затримано і за клопотанням прокурора застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави. Нині він за ґратами.

За інкриміновані злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі.