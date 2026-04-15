На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки атаки російських безпілотників.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, унаслідок атаки ворожих БпЛА горіло складське приміщення на Білоцерківщині. На Обухівщині виникла пожежа в приватному житловому будинку, пошкоджена господарча споруда.

Загорання вже ліквідували. На щастя, обійшлося без потерпілих.

Голова Київської ОДА Микола Калашник уточнив, що в Білій Церкві в результаті атаки пошкоджено виробниче приміщення підприємства. А в Обухівському районі - господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.

"В регіоні працювали наші сили ППО - є збиті цілі. І це головне, що врятувало життя та зберегло критичну інфраструктуру", - зазначив він.