Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Харків та область КАБами (доповнено)

На місці влучання виникла пожежа. Є постраждалі.

Росіяни атакували Харків та область КАБами (доповнено)
Ілюстративне фото
Фото: 24tv.ua

Росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою ввечері 14 квітня.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, в Київському районі міста зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу.

"На місце прямують всі екстрені служби. Деталі зʼясовуємо", - йдеться в повідомлення.

Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, на місці влучання виникла пожежа

За оновленою інформацією від ОВА, станом на 22:40, окупанти вдарили КАБ по Малоданилівській громаді. Є постраждала.

Попередньо, влучання чотирьох керованих авіабомб зафіксували в с. Черкаська Лозова. 

Наразі відомо про двох постраждалих.74-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу. 

Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.

Читайте також
