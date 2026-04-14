Росіяни атакували Харків та область КАБами (доповнено)

На місці влучання виникла пожежа. Є постраждалі.

Росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою ввечері 14 квітня.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, в Київському районі міста зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу.

"На місце прямують всі екстрені служби. Деталі зʼясовуємо", - йдеться в повідомлення.

Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, на місці влучання виникла пожежа

За оновленою інформацією від ОВА, станом на 22:40, окупанти вдарили КАБ по Малоданилівській громаді. Є постраждала.

Попередньо, влучання чотирьох керованих авіабомб зафіксували в с. Черкаська Лозова.

Наразі відомо про двох постраждалих.74-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.