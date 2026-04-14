Росіяни атакували Харків та область КАБами (доповнено)

Росіяни атакували Харків керованою авіаційною бомбою ввечері 14 квітня.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, в Київському районі міста зафіксовано влучання на території гаражного кооперативу.
"На місце прямують всі екстрені служби. Деталі зʼясовуємо", - йдеться в повідомлення.
Інформація про постраждалих не надходила.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, на місці влучання виникла пожежа
За оновленою інформацією від ОВА, станом на 22:40, окупанти вдарили КАБ по Малоданилівській громаді. Є постраждала.
Попередньо, влучання чотирьох керованих авіабомб зафіксували в с. Черкаська Лозова.
Наразі відомо про двох постраждалих.74-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.
Пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю на території цивільного підприємства та близько семи автомобілів.