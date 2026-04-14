ЦПД: Росіяни поширюють фейки про дезертирство українських військових за кордоном

Пропагандисти стверджують, що "кожен третій військовий" після лікування у Франції не повернувся в Україну.

Російські ресурси поширюють фейк про нібито масове дезертирство українських військових під час лікування за кордоном.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти поширюють наративи, що «кожен третій військовий, який проходив лікування у Франції, не повернувся в Україну», а загальна кількість таких випадків нібито перевищує 20 тисяч. Джерелом називають французьке видання Le Point.

Насправді на ресурсах Le Point такого матеріалу немає. Цих даних немає й на інших авторитетних міжнародних медіа чи офіційних джерелах.

Про це написали російські Telegram-канали. Після цього його підхопили пропагандистські ресурси, видаючи інформацію за новину з іноземного джерела.

"Мета таких вкидів — дискредитувати міжнародну допомогу Україні, а також деморалізувати українське суспільство через створення образу «масового дезертирства»", - йдеться в повідомленні ЦПД.