Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЦПД: Росіяни поширюють фейки про дезертирство українських військових за кордоном

Пропагандисти стверджують, що "кожен третій військовий" після лікування у Франції не повернувся в Україну.

Фото: Центр протидії дезінформації

Російські ресурси поширюють фейк про нібито масове дезертирство українських військових під час лікування за кордоном.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти поширюють наративи, що «кожен третій військовий, який проходив лікування у Франції, не повернувся в Україну», а загальна кількість таких випадків нібито перевищує 20 тисяч. Джерелом називають французьке видання Le Point.

Насправді на ресурсах Le Point такого матеріалу немає. Цих даних немає й на інших авторитетних міжнародних медіа чи офіційних джерелах. 

Про це написали російські Telegram-канали. Після цього його підхопили пропагандистські ресурси, видаючи інформацію за новину з іноземного джерела.

"Мета таких вкидів — дискредитувати міжнародну допомогу Україні, а також деморалізувати українське суспільство через створення образу «масового дезертирства»", - йдеться в повідомленні ЦПД.

  • Російська пропаганда поширює черговий фейк про існування в Україні так званих "фабрик смерті". Мова іде про начебто утримання російських військовополонених у підвалах та гаражах, де їх нібито піддають тортурам, пише Центр протидії дезінформації.
