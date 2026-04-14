ГоловнаСуспільствоВійна

Україна і Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство

Стере і Зеленський мають також обговорити партнерство у сфері розробки безпілотників.

Україна і Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство
Володимри Зеленський і Йонас Гар Стере підписують декларацію про обронне партнерство
14 квітня український президент Володимир Зеленський і норвезький прем’єр Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство.

У коментарі журналістам Стере сказав, що Україна залишається «ключовим пріоритетом норвезької зовнішньої політики». 

«Україна є головним отримувачем норвезької допомоги. Однак це не рух в один бік. Це взаємна співпраця, і ми домовилися працювати над стратегічним партнерством між Норвегією та Україною, адже Україна надає багато натомість. По-перше, боротьба України — це боротьба за ключові цінності нашої Європи: опір окупації, опір агресії, захист демократії та незалежності. По-друге, ми можемо вчитися на досвіді, який Україна здобуває в цій важкій боротьбі проти російської агресії... Для нас надзвичайно важливо переймати цей досвід, щоб адаптувати власні збройні сили під час розробки нашого довгострокового оборонного планування», - сказав глава норвезького уряду.

Стере і Зеленський мають також обговорити партнерство у сфері розробки безпілотників та промислової кооперації. 

«Зараз ми маємо українське виробництво в Норвегії, а також підтримуємо виробництво в Україні. Ми є партнерами в енергетичній сфері, де Норвегія має досвід, яким готова ділитися. Також ми співпрацюємо в питанні стійкості, вивчаючи приклади того, з чим стикається суспільство під час такої війни. Це лише деякі з напрямів, де ми інтенсифікуємо нашу взаємодію», - додав Стере.

