За добу на Херсонщині росіяни вбили людину і поранили 13

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 13 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Надіївка, Незламне, Новодмитрівка, Кізомис, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Велика Олександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Новорайськ, Осокорівка, Милове, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, адмінбудівлю, газопровід, господарське приміщення, приватний гараж та автомобілі.