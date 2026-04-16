Генштаб ЗСУ: Уже 17 атак росіян зафіксували на Покровському напрямку

Станом на 16:00 16 квітня росіяни 41 раз атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Рижівка, Кружок; на Чернігівщині – Блешня.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 46 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, чотири з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Симинівка та Стариця.

На Куп’янському ворог один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Подоли.

На Лиманському та Слов’янському напрямках активних дій не було.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

На Костянтинівському загарбники здійснили вісім атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Котлине. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському успішно відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Калинівське. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Підгаврилівка, Великомихайлівка та Покровське.

На Гуляйпільському Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Зарічне та Цвіткове. Один бій триває. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Копані, Василівське, Таврійське та Рівне.

Населені пункти Васинівка та Таврійське зазнали авіаційних ударів на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий.