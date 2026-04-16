Суд відпустив Шуфрича з-під варти під цілодобовий домашній арешт

Прокурори наполягали на подальшому триманні його під вартою.

Нестор Шуфрич під час засідання суду (архів)

Суд змінив запобіжний захід народному депутату від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу і відпустив його з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Офіс Генпрокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому Нестору Шуфричу та наполягав на продовженні тримання під вартою", – йдеться в офіційному коментарі.

На судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема - державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності.

Попри це, суд ухвалив змінити йому запобіжний захід: замість тримання під вартою обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного браслета. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

"Офіс Генерального прокурора заперечував проти зміни запобіжного заходу, оскільки ризики, встановлені у цьому кримінальному провадженні, не втратили актуальності. Саме тому прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою", - йдеться в повідомленні.

Справа Шуфрича