Український президент висловив сподівання, що США не закриють програму PURL

При цьому є ризик, що через ескалацію війни на Близькому Сході Штати можуть перенаправити системи ППО.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не припинять постачання дефіцитних систем ППО.

Про це він сказав на пресконференції з главою нідерландського уряду Робом Єттеном 16 квітня.

«Я сподіваюсь, що Сполучені Штати не припинять постачання нам дефіцитних систем... Для нас це ключове. Ми використовуємо для цього не американські, а європейські гроші, включно з підтримкою Нідерландів. Ви знаєте про програму PURL, яка, до речі, під контролем Генсека НАТО. Він менеджує цей процес, це дуже складно - знайти фінансування на цю програму. Я сподіваюсь, що вони цю програму не закриють», - сказав Зеленський.

При цьому глава держави додав, що такий ризик є, враховуючи ситуацію на Близькому Сході.