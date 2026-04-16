Український президент висловив сподівання, що США не закриють програму PURL

Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не припинять постачання дефіцитних систем ППО.
Про це він сказав на пресконференції з главою нідерландського уряду Робом Єттеном 16 квітня.
«Я сподіваюсь, що Сполучені Штати не припинять постачання нам дефіцитних систем... Для нас це ключове. Ми використовуємо для цього не американські, а європейські гроші, включно з підтримкою Нідерландів. Ви знаєте про програму PURL, яка, до речі, під контролем Генсека НАТО. Він менеджує цей процес, це дуже складно - знайти фінансування на цю програму. Я сподіваюсь, що вони цю програму не закриють», - сказав Зеленський.
При цьому глава держави додав, що такий ризик є, враховуючи ситуацію на Близькому Сході.
- На засіданні «Рамштайну» 15 квітня кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО. Це Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
- Схема PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ.