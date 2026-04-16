Зеленський в Нідерландах зустрівся з українськими військовими, які там проходять навчання

Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу Alkmaar у Нідерландах та вручив їм нагороди.
Про це повідомив Президент України в на своїй сторінці в Telegram.
Нідерланди повністю підготують екіпаж та в червні передадуть корабель Україні.
"Він отримає назву «Генічеськ» – на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси", - заявив Зеленський.
Як повідомив Президент, це буде п’ятий корабель у майбутньому протимінному флоті України та другий саме від Нідерландів.
- Нідерланди підписали з Україною угоду про партнерство й інвестують 248 мільйонів євро у дрони.
- Зеленський розповів подробиці про домовленості з Нідерландами у сфері оборони й енергетики. Буде і drone deal, а також розбудова децентралізованої енергетики.