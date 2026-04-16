Зеленський в Нідерландах зустрівся з українськими військовими, які там проходять навчання

Нідерланди повністю підготують екіпаж та передадуть Україні протимінний корабель.

Зеленський прибув до Осло
Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу Alkmaar у Нідерландах та вручив їм нагороди.

Про це повідомив Президент України в на своїй сторінці в Telegram.

Нідерланди повністю підготують екіпаж та в червні передадуть корабель Україні. 

"Він отримає назву «Генічеськ» – на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси", - заявив Зеленський.

Як повідомив Президент, це буде п’ятий корабель у майбутньому протимінному флоті України та другий саме від Нідерландів. 

  • Нідерланди підписали з Україною угоду про партнерство й інвестують 248 мільйонів євро у дрони.
  • Зеленський розповів подробиці про домовленості з Нідерландами у сфері оборони й енергетики. Буде і drone deal, а також розбудова децентралізованої енергетики.
﻿
