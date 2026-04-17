Упродовж минулої доби через російську агресію дев’ять мешканців Херсонської області отримали поранення. Ворог атакував 31 населений пункт.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інженерне, Садове, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Гончарне, Новодмитрівка, Дніпровське, Кізомис, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новорайськ, Золота Балка, Дудчани, Урожайне, Хрещенівка, Шевченківка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Томарине, Тягинка, Степне, Львове, Милове, Орлове, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, комунальне підприємство, газопровід, автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Прокудін нагадав, що при бажанні виїхати слід звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.