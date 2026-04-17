У Запорізькій області три людини загинули та ще 13 поранені внаслідок ворожих атак. Впродовж доби окупанти завдали 726 ударів по 39 населених пунктах.

Про це написав начальник ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі пошкоджений магазин та інші об'єкти в одному з районів, там були поранені та загинула людина.

У Преображенці російський fpv-дрон поранив 44-річного чоловіка, а у Біленькому від удару дрону загинула 50-річна жінка. В обох випадках росіяни цілили по приватних подвір'ях і по мирних людях.

Війська РФ здійснили 15 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Таврійському, Зарічному, Юрківці, Гуляйпільському, Копанях, Рівному, Воздвижівці, Василівському та Верхній Терсі.

454 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Новоолександрівку, Лукашеве, Біленьке, Григорівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Оленокостянтинівку та Преображенку.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Павлівці, Залізничному та Оленокостянтинівці.

253 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

Надійшло 121 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.