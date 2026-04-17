Росіяни атакували Чернігів: у місті проблеми з електропостачанням

У ніч на 17 квітня росіяни здійснили атаку ударними безпілотниками по Чернігову та околицям. Під прицілом ворога були об'єкти критичної інфраструктури.

За повідомленням голови Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, на місці влучань виникли пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Чернігівське обленерго попередило про відключення електропостачання для шести тисяч абонентів у Чернігові через пошкодження об'єктів енергетики у Чернігівському районі. Аварійно-відновлювальні роботи зможуть розпочатися лише після завершення тривоги.