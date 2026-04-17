Армія Росії вранці 17 квітня атакувала Дніпро. Поцілила по транспортному підприємству.
Спалахнула пожежа. Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram, що її вже локалізували.
“Попередньо, минулося без постраждалих”, – сказав він. Згодом додав, що пошкоджена міська інфраструктура і понівечений тролейбус.
Окрім того, пошкоджені багатоповерхівка і комерційне приміщення.
У Новоолександрівській громаді внаслідок атаки пошкоджена гімназія, приватна оселя й авто. Поранені двоє людей.
"На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, агропідприємство, п'ятиповерхівки, приватні оселі, господарська споруда", – додав Ганжа.
Дніпро цього тижня зазнає ударів окупантів щоденно. Учора під час нічної атаки Росія вбила там п’ятьох людей.
Днем раніше двоє дітей постраждали в Дніпрі внаслідок чергового обстрілу.