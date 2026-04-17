Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Росія знову атакувала Дніпро і область. Двоє чоловіків поранені

Ворог бив по Дніпровському й Нікопольському районах. 

Росія знову атакувала Дніпро і область. Двоє чоловіків поранені
Дніпропетровська область
Фото: Олександр Ганжа/Telegram

Армія Росії вранці 17 квітня атакувала Дніпро. Поцілила по транспортному підприємству.

Спалахнула пожежа. Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram, що її вже локалізували. 

“Попередньо, минулося без постраждалих”, – сказав він. Згодом додав, що пошкоджена міська інфраструктура і понівечений тролейбус. 

Окрім того, пошкоджені багатоповерхівка і комерційне приміщення.

Понівечений тролейбус у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Понівечений тролейбус у Дніпрі
Наслідки російської атаки у Дніпрі
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки у Дніпрі

У Новоолександрівській громаді внаслідок атаки пошкоджена гімназія, приватна оселя й авто. Поранені двоє людей. 

"На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, агропідприємство, п'ятиповерхівки, приватні оселі, господарська споруда", – додав Ганжа.

Дніпро цього тижня зазнає ударів окупантів щоденно. Учора під час нічної атаки Росія вбила там п’ятьох людей.

Днем раніше двоє дітей постраждали в Дніпрі внаслідок чергового обстрілу. 

Читайте також
