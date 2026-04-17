Армія Росії вранці 17 квітня атакувала Дніпро. Поцілила по транспортному підприємству.

Спалахнула пожежа. Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram, що її вже локалізували.

“Попередньо, минулося без постраждалих”, – сказав він. Згодом додав, що пошкоджена міська інфраструктура і понівечений тролейбус.

Окрім того, пошкоджені багатоповерхівка і комерційне приміщення.

Фото: Дніпропетровська ОВА Понівечений тролейбус у Дніпрі

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки у Дніпрі

У Новоолександрівській громаді внаслідок атаки пошкоджена гімназія, приватна оселя й авто. Поранені двоє людей.

"На Нікопольщині росіяни поцілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, агропідприємство, п'ятиповерхівки, приватні оселі, господарська споруда", – додав Ганжа.

Дніпро цього тижня зазнає ударів окупантів щоденно. Учора під час нічної атаки Росія вбила там п’ятьох людей.

Днем раніше двоє дітей постраждали в Дніпрі внаслідок чергового обстрілу.