Суспільство / Війна

Дунайський біосферний заповідник загорівся внаслідок російського обстрілу

В Одеській області росіяни знову били по цивільній інфраструктурі. 

Дунайський біосферний заповідник загорівся внаслідок російського обстрілу
Наслідки атаки в Одеській області
Фото: Олег Кіпер у Telegram

Одеська область вночі 17 квітня знову зазнала масованої атаки. Внаслідок ударів безпілотниками постраждала портова, транспортна та житлова інфраструктура, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

На території Дунайського біосферного заповіднику та інших локаціях спалахнули пожежі. Їх уже ліквідували.

Обстріл Одеської області 17 квітня
Обстріл Одеської області 17 квітня

“Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків. На щастя, загиблих та постраждалих немає”, – сказав він.

Триває ліквідація наслідків атак.

Адміністрація морських портів України повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено порт на Дунаї і залізнична інфраструктура.

"Пошкоджені будівлі та інфраструктура порту, зокрема адміністративні, виробничі та господарські приміщення, а також окремі ділянки залізничної інфраструктури. Зафіксовано локальні загоряння, які оперативно ліквідовані", – розповіли в адміністрації в Telegram.

Дунайський біосферний заповідник, що постраждав внаслідок атаки, є місцем проживання червонокнижних тварин. Також тут ростуть рідкісні рослини.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies