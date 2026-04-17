Дунайський біосферний заповідник загорівся внаслідок російського обстрілу

В Одеській області росіяни знову били по цивільній інфраструктурі.

Одеська область вночі 17 квітня знову зазнала масованої атаки. Внаслідок ударів безпілотниками постраждала портова, транспортна та житлова інфраструктура, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Кіпер.

На території Дунайського біосферного заповіднику та інших локаціях спалахнули пожежі. Їх уже ліквідували.

Обстріл Одеської області 17 квітня

Фото: Олег Кіпер у Telegram

“Пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків. На щастя, загиблих та постраждалих немає”, – сказав він.

Триває ліквідація наслідків атак.

Адміністрація морських портів України повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено порт на Дунаї і залізнична інфраструктура.

"Пошкоджені будівлі та інфраструктура порту, зокрема адміністративні, виробничі та господарські приміщення, а також окремі ділянки залізничної інфраструктури. Зафіксовано локальні загоряння, які оперативно ліквідовані", – розповіли в адміністрації в Telegram.

Дунайський біосферний заповідник, що постраждав внаслідок атаки, є місцем проживання червонокнижних тварин. Також тут ростуть рідкісні рослини.