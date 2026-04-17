Правоохоронці повідомили про викриття схем на закупівлі дров для ЗСУ. Збитки – 100 млн грн

Провели майже 50 обшуків на території 15 областей та Києва.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили, що викрили схеми на закупівлях дров для ЗСУ. Збитки сягають 100 млн гривень. Підозру оголосили шістьом особам: колишнім та чинним посадовцям регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь.

Як повідомили у Нацполіції, до схем крім службовців причетні «свої» підприємці-підрядники. 

Наприклад, вартість деревини у договорах у деяких випадках перевищувала ринкову на 30–40% або була поставлена не в повному обсязі. Маніпуляція з цифрами в офіційних документах призводила до збитків державі. За попередніми підрахунками, йдеться про понад 100 мільйонів гривень.

15 квітня правоохоронці провели скоординовані заходи одразу в кількох регіонах країни. У межах 20 кримінальних проваджень провели 49 обшуків.

Слідчі дії проходили на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та в місті Києві.

Наразі шістьом особам оголошені підозри. Залежно від ролі у злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу:

  • 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • 367 (Службова недбалість)
  • 425 (Недбале ставлення до військової служби).

Тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні до організації схем.

﻿
