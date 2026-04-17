Минулого місяця до суду передали справу щодо інших двох учасників цієї ж мережі.

Офіс генпрокурора 16 квітня передав до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників організованої групи, яких підозрюють у виготовленні та збуті психотропів по всій Україні.

За даними слідства, мережу викрили у травні 2025 року. Її учасники забезпечували повний цикл обігу — від закупівлі прекурсорів до виробництва і продажу психотропної речовини alpha-PVP. Сировину замовляли через інтернет, розраховувалися криптовалютою. Виробництво організували в нарколабораторіях, а готову продукцію збували, зокрема через логістичні компанії та «закладки».

Раніше, у березні 2026 року, до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області вже передали справу щодо двох учасників цієї ж мережі. Наразі матеріали щодо ще п’ятьох скерували до Києво-Святошинського районного суду.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили понад 10 тисяч літрів прекурсорів і хімічних речовин. За оцінками слідства, з них могли виготовити понад 8 млн доз психотропів.

Обвинуваченим закидають незаконне виготовлення та збут психотропів і прекурсорів, а також організацію місць для їх виробництва.