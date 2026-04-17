Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Суспільство / Події

Справу ще п’ятьох учасників наркомережі «Реквієм» передали до суду

Минулого місяця до суду передали справу щодо інших двох учасників цієї ж мережі.

Фото: прокуратура

Офіс генпрокурора 16 квітня передав до суду обвинувальний акт щодо п’ятьох учасників організованої групи, яких підозрюють у виготовленні та збуті психотропів по всій Україні.

За даними слідства, мережу викрили у травні 2025 року. Її учасники забезпечували повний цикл обігу — від закупівлі прекурсорів до виробництва і продажу психотропної речовини alpha-PVP. Сировину замовляли через інтернет, розраховувалися криптовалютою. Виробництво організували в нарколабораторіях, а готову продукцію збували, зокрема через логістичні компанії та «закладки».

Раніше, у березні 2026 року, до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області вже передали справу щодо двох учасників цієї ж мережі. Наразі матеріали щодо ще п’ятьох скерували до Києво-Святошинського районного суду.

Під час спецоперації правоохоронці вилучили понад 10 тисяч літрів прекурсорів і хімічних речовин. За оцінками слідства, з них могли виготовити понад 8 млн доз психотропів.

Обвинуваченим закидають незаконне виготовлення та збут психотропів і прекурсорів, а також організацію місць для їх виробництва.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies