СБУ заочно повідомила про підозру підполковнику ГРУ, який керував координував удар по Бурштинській ТЕС

Марат Цевелев проходить службу у 317-му морському центрі сил спеціальних операцій російської розвідки у тимчасово окупованому Севастополі.

СБУ заочно повідомила про підозру підполковнику ГРУ РФ, який завербував неповнолітню для коригування удару по Бурштинській ТЕС.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували підривну діяльність співробітника російської воєнної розвідки ГРУ – Марата Цевелева. Як встановило розслідування, він координував підготовку ракетно-дронових атак Росії по Прикарпаттю у січні цього року.

Тоді основними “цілями” обстрілів ворог визначив Бурштинську теплову електростанцію, оборонні об’єкти та одну з ключових електропідстанцій західного регіону.

Для скоригування повітряних ударів Цевелев завербував 17-річну випускницю місцевого технікуму. До уваги росіянина дівчина потрапила, коли шукала “швидкі заробітки” у Телеграм-каналах.

За його інструкціями агентка спочатку провела дорозвідку біля Бурштинської ТЕС та опорної електропідстанції, щоб з’ясувати технічний стан енергооб’єктів після попередніх обстрілів. Далі вона мала провести фото- та відеофіксацію об’єкта ЗСУ і позначити його геолокацію на гугл-карті.

Після цього Цевелев доручив агентці узагальнити зібрану інформацію і направити йому через месенджер.

Співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і покроково задокументували контакти агентки з її куратором.На початку цього року Служба безпеки затримала фігурантку “на гарячому”, коли вона фотографувала військовий об’єкт. На місці події у неї вилучено смартфон із доказами злочинів.

За матеріалами провадження, Марат Цевелев проходить службу у 317-му морському центрі сил спеціальних операцій російського ГРУ у тимчасово окупованому Севастополі. Встановлено, що цей підрозділ воєнної розвідки РФ за допомогою агентурних мереж та інформаторів здійснює збір інформації для визначення цілей ракетних і бомбових ударів на території Україні з озброєння морського, авіаційного та наземного базування.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Цевелеву про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Обвинувальний акт щодо агентки скеровано до суду за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

