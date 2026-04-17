Судитимуть помічника лісничого за підозрою у причетності до вбивства 5 військових ЗСУ на Харківщині

37-річний помічник лісничого навесні 2022 року під час окупації Ізюмщини допоміг російським військовим організувати засідку на українських захисників.

Прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у справі про державну зраду, що призвела до загибелі українських військових на Харківщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обвинувачений – 37-річний помічник лісничого ДП “Ліси України”, який навесні 2022 року під час окупації Ізюмщини допоміг російським військовим організувати засідку на українських захисників.

За даними слідства, він увійшов у довіру до бійців тероборони: пропонував допомогу з орієнтуванням у лісі, показував маршрути та сприяв облаштуванню позицій. Згодом запропонував військовим житло у селі Співаківка та допоміг із розселенням, паралельно передаючи ворогу інформацію.

У квітні 2022 року чоловік провів представника РФ до позицій ЗСУ, де окупанти встановили прихований пристрій стеження. Дізнавшись про запланований виїзд військових, він вказав водієві нібито безпечний маршрут, заздалегідь узгоджений із ворогом для засідки.

17 квітня 2022 року автомобіль із військовими потрапив під атаку: загинули п’ятеро бійців, двоє були поранені й потрапили в полон, інші відступили.

Слідство встановило, що під час нападу обвинувачений перебував поруч із російськими військовими, а після – допомагав їм переносити захоплену зброю та орієнтуватися на місцевості.

Згодом у проросійському телеграм-каналі оприлюднили допис із фото поранених українських військових і самого чоловіка – як стверджувалося, на його прохання. Один із звільнених із полону військових упізнав його як особу, що співпрацювала з окупантами.

  • У січні 2026 року чоловіка затримали за місцем проживання у Співаківці. Наразі він перебуває під вартою. Йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
