Сьогодні, 17 квітня, російські війська атакували Запоріжжя. Відомо про двох поранених: чоловіка і жінку.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.
Спочатку він повідомив, що через атаку поранений чоловік, і у місті горять автівки.
Пізніше додав, що постраждала і 60-річна жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу.
Загалом у Запоріжжі пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах. Виникли пожежі. На місцях вже працюють екстрені служби.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
у міський кол-центр:
- 15-80
- (050) 414 15 80
- (067) 656 15 80
Або на гарячу лінію Запорізької ОДА: +38 0800 331 630.