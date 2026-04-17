ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни зранку атакували Запоріжжя. Є поранені люди

Пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах міста.

Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 17 квітня, російські війська атакували Запоріжжя. Відомо про двох поранених: чоловіка і жінку. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

Спочатку він повідомив, що через атаку поранений чоловік, і у місті горять автівки.

Пізніше додав, що постраждала і 60-річна жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Загалом у Запоріжжі пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах. Виникли пожежі. На місцях вже працюють екстрені служби. 

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

у міський кол-центр: 

  • 15-80
  • (050) 414 15 80
  • (067) 656 15 80

Або на гарячу лінію Запорізької ОДА: +38 0800 331 630.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies