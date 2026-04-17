Пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах міста.

Сьогодні, 17 квітня, російські війська атакували Запоріжжя. Відомо про двох поранених: чоловіка і жінку.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Спочатку він повідомив, що через атаку поранений чоловік, і у місті горять автівки.

Пізніше додав, що постраждала і 60-річна жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Загалом у Запоріжжі пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах. Виникли пожежі. На місцях вже працюють екстрені служби.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Запоріжжі

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

у міський кол-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Або на гарячу лінію Запорізької ОДА: +38 0800 331 630.