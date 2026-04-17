Із Дніпра витягнули безпілотник із бойовою частиною

Поліцейські вилучили з Дніпра безпілотник із бойовою частиною, запущений ворогом під час вчорашньої масованої атаки на Київ
Про це розповіли у Нацполіції.
Про знахідку поліцію повідомив мешканець Голосіївського району. Під час обстеження акваторії правоохоронці встановили, що у воді знаходився ворожий БпЛА з бойовою частиною.
Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого витягнули, щоб у подальшому контрольовано знищити на спеціалізованому полігоні.
За попередніми даними, йдеться про безпілотний літальний апарат типу «Герань-2», який використовувався під час останньої комбінованої атаки на столицю.
Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна до них наближатися. Слід негайно повідомити відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.
- Росія вчора в кілька хвиль атакувала Київ. Є жертви і понад 60 потерпілих. Загалом пошкодження зафіксували у чотирьох районах на 13 локаціях.