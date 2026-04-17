Із Дніпра витягнули безпілотник із бойовою частиною

Цей дрон Росія запустила під час вчорашньої атаки на Київ.

Поліцейські вилучили з Дніпра безпілотник із бойовою частиною, запущений ворогом під час вчорашньої масованої атаки на Київ

Про це розповіли у Нацполіції.

Про знахідку поліцію повідомив мешканець Голосіївського району. Під час обстеження акваторії правоохоронці встановили, що у воді знаходився ворожий БпЛА з бойовою частиною.

Вибухотехніки перевели боєприпас у безпечний стан, після чого витягнули, щоб у подальшому контрольовано знищити на спеціалізованому полігоні.

За попередніми даними, йдеться про безпілотний літальний апарат типу «Герань-2», який використовувався під час останньої комбінованої атаки на столицю.

Фото: Нацполіція Знайдений у Дніпрі дрон РФ

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна до них наближатися. Слід негайно повідомити відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.