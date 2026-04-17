ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Судитимуть шістьох мешканців Донеччині, які передавали РФ координати позицій ЗСУ

Обвинувачені збирали інформацію про розташування українських військових, техніки, складів боєприпасів, фортифікацій, а також позиції артилерії, ППО і блокпостів.

Шістьох мешканців Донецької області судитимуть за державну зраду, повідомили в Офісі генпрокурора. 

За даними слідства, вони передали російським військовим щонайменше 82 координати позицій Сил оборони України та об’єктів цивільної інфраструктури. Обвинувальні акти скерувала до суду Донецька обласна прокуратура.

Йдеться про жителів Слов’янська, Краматорська та селища Малотаранівка. Упродовж лютого-листопада 2025 року вони через Telegram налагодили контакт із представниками держави-агресора та системно передавали дані про ситуацію в прифронтових районах.

Обвинувачені збирали інформацію про розташування українських військових, техніки, складів боєприпасів, фортифікацій, а також позиції артилерії, ППО і блокпостів. Окремо передавали дані про лікарні, заклади освіти та інші цивільні об’єкти.

Вони не лише надсилали власні спостереження, а й виконували завдання кураторів – перевіряли координати, уточнювали наявність підрозділів і техніки, повідомляли про пересування правоохоронців. Інформацію передавали текстом, голосовими повідомленнями, фото та геолокаціями.

Задокументовано передачу 82 точок із детальними описами, які могли використовуватися для коригування ударів. 

Протиправну діяльність викрили у січні-лютому 2026 року. Наразі всі обвинувачені перебувають під вартою.Їм інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

